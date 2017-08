Tallinna kuulsaimatesse kaksiktornidesse on ministeeriumid ja nende ametnikud sisse kolinud, kuid muresid on ametnikel küllaga. Kohtade pärast tülitsevad ametnikud, umbes liftid ja arvutiekraani pimestav päike – ametnike elu pole kolimisraskustes sugugi meelakkumine

Kokku kolinud ministeeriumide ametnike viimased kuud läksid arutades, kuidas küll avatud kontoris hakkama saadakse. „Kuhu ma panen enda pildi? Enda potitaime,“ arutati kohvinurkades. Uues ministeeriumis peab igal õhtul kõik isiklikud asjad panema kappidesse ja uuel päeval istub igaüks sinna, kuhu parasjagu sobib.

KAKSIKTORN: Selline ta on. Kaua tehtud kaunikene, aga ametnikud on endiselt õnnetud. (Teet Malsroos)

See ei ole takistanud territoriaalseid nõudmisi. „Kas sa ei näe, et ma jätsin eile siia pastaka/hiirepadja/lapse pildi? See on minu koht!“ kõlas nii mõnegi pahase ametniku suust.

Naaberkohvikute pidupäev