Põhja-Korea võib oma rakette ehitades kasutada Ukraina Južnõi projekteerimisbüroost hangitud andmeid, kinnitas äsja Rahvusvaheline Strateegiliste Uuringute Instituut. Ukraina lükkas need väited tagasi ja teatas omakorda, et küllap on Venemaa jaganud omi raketisaladusi põhjakorealastega. CNN käis nüüd Ukraina julgeolekutöötajate abiga uurimas, kas sealt võis saladusi lekkida.

Neile näidati videot väikesest, tolmusest ja hämarast garaažist, kus kaks entusiastlikku põhjakorealast hoolega pildistavad jooniseid, mis peaksid olema raketitehnoloogia ülisalajased dokumendid. See oli 2011. aastal ja vaesed spioonid ei teadnud, et julgeolekutöötajad olid neile ette söötnud võltsinguid ja pannud garaaži videokaamerad, mis salvestasid iga nende sammu. Niipea, kui asitõendid olid käes, võeti mehed muidugi kinni ja nüüd istuvad nad vangis. Kohtudokumentidest on näha, kuidas nad kohtusid nädalaid varem Ukraina ekspertidega ja püüdsid neilt teada saada raketisüsteemide, päikesepatareide ja muu sarnase kohta. Eksperdid teatasid meeste kummalistest huvidest julgeolekutöötajatele. Eriti püüdsid põhjakorealased saada teavet raketi Skalpell, tuntud ka kui RT-23 kohta. See on mandritevaheline ballistiline rakett, mis võib kanda kümmet lõhkepead ja tulistatakse välja kas maapealsest raketikaevust või sellega kohaldatud rongivagunist. Raketi tootmine lõpetati Ukrainas juba 1995. aastal.

CNNile väitis anonüümseks jääda soovinud julgeolekutöötaja, et Ukrainast pole põhjakorealased küll mingeid saladusi teada saanud. Tõsi, tol 2011. aastal tuli Ukrainasse seal asuva Moskva saatkonna kaudu veel kaks Põhja-Korea spiooni, kes huvitusid õhk-õhk klassi rakttidest. Mehed peeti kinni ja saadeti välja nagu ka nende kolmas kaasosaline, kes pidi vedama mõne sellise raketi näidise või vähemalt selle osi Ukrainast välja. 2015. aastal saadeti välja veel viis põhjakorealast, kelle missiooni Ukrainas julgeolekuohvitser ei täpsustanud. Kuid ta kinnitas, et Ukrainast välja saadetud põhjakorealased enam spioneerimisega ei tegele ja olevat huvitatud pigem alternatiivmeditsiinist.