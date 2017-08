Politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri teatel varastas 23-aastane mees 24. augustil Pärnus Sääse tänaval asuvast restoranist kaasaskantava kassa, milles oli 250 eurot. Ettekandja pidas mehe kinni ja andis üle politseile.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Pille Juhkov ütles Õhtulehele, et sõnul on noormees kinni peetud ning talle on esitatud kahtlustus süstemaatiliselt toime pandud varguses.

„Lisaks restorani kassakarbi varguse katsele kahtlustatakse meest veel kahes Pärnus möödunud nädalate jooksul toime pandud varguses, seetõttu taotleb prokurör edasiste kuritegude ärahoidmiseks tema vahistamist,“ märkis Juhkov.

Karistusseadustik võimaldab süstemaatiliselt toime pandud varguse eest karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Restorani nime prokuratuur uurimise huvides ei avaldanud, kuid teatavasti asub sel väikesel tänaval kuulus Estonia sanatoorium.