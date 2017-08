Üks Hamburgi toidupood võttis ette omapärase katse: näidata rahvale, kui tühjaks jäävad riiulid, kui ühtegi välismaist toodet müüa ei lubata. Poodnikud loodavad sellega luua paralleele välismaalt tulnud inimeste ja pagulastega, kirjutab BBC.

Edeka supermarketi riiulid on piltidel üsna kaubavaesed. Riiulitel seisavad sildid, millel on kirjas: „See riiul on ilma mitmekesisuseta üsna igav“. Edeka pressiesindaja räägib, et ehkki poes on laias valikus Saksamaa tooteid, ei pea üks toidupood vastu ilma välismaa kaubata.

Klientide reaktsioonid, nagu võib arvata, on erinevad. Mõned leiavad, et tähelepanu pööratakse õigele asjale, teised aga tahavad niisama süüa osta ning peavad aktsiooni lihtsalt reklaamitrikiks.