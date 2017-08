Zaporižžja linnast pärit Anatoli Pašinin on mänginud Vene filmides nagu „Admiral“, „Me oleme tulevikust“ ja sarjas „Tormiväravad“. Ehkki mees on Vene sõjafilmide staar, on tegemist kodumaa patrioodiga, vahendavad Kyiv Post ja Life.ru.

Pašininiga kohtus eile ajakirjanik, kes oli Venemaal kuulsat ja armastatud näitlejat nähes väga üllatunud. Vabatahtlikuna armeega liitunud ukrainlasest näitleja aga võttis külalise kaevikus vastu ja koos tähistati Ukraina iseseisvuspäeva. Pašinin on kaevikutes veetnud viimase kuu.