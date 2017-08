„Muidugi ei hakka ma seda raha tasuma,“ teatas kriminaalkorras süüdi mõistetud endine Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov, kellelt koos kohaliku kroonimata kuninga Nikolai Ossipenkoga nõutakse linnale teede-tänavate hoolduse sildi all üle 850 000 euro tekitatud kahju hüvitamist.

Suuresti avalikkuse survel saatis Kohtla-Järve linnavalitsus selle aasta maikuu lõpus Jevgeni Solovjovile, Jüri Kollole ja Nikolai Ossipenko firmale N&V ettepaneku hüvitada 90 päeva jooksul linnale tekitatud kahju, kirjutab Äripäev.

„Ma tean ju väga täpselt, kui formuleeriti neid tänavaid ja teelõike, mis omal ajal ümber nimetati - ja praegu öeldakse, et need remonditud tänavad ei olegi need tänavad. Mina ju tean paremini, kus need tänavad asuvad,“ arvas Kollo, kelle sõnul on see poliitiline rünnak, nagu praegu Edgar Savisaarega suhtes toimub.

Parandamatult haigestunud suurärimehe Ossipenko suhtes lõpetati kriminaalmenetlus ning juriidilise trikiga pääses kriminaalasjast ka AS N&V, mis ühendati uude äriühingusse nimega OÜ N&V. Lisaks kõigele tuli riigil hüvitada N&V-le ka 21 000 euro eest advokaadikulusid.