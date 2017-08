Proovisime Iff Cateringi maitsvaid salateid, pasteeti ja sülti ning kirjutasime, mis mõtteid need meis tekitasid.

Degusteerimisel osales kokku kuus inimest ning tooteid hinnati kuuepallisüsteemis – kõige parem sai kuus ja kõige vähem meeldinu ühe punkti.

Sült - 27 punkti

- Väga hea, kodune maitse!

- Liha on piisavas koguses.

- Sült on täpselt sellise maitsega nagu minu vanaema seda tegi.

- Eheda ja puhta maitsega.

Pasteet - 26 punkti

- Nagu nimigi reedab, on pasteedil kodune ja mahe maitse.

- Eriti sobis see leiva peale, sest mulle pasteedisai niivõrd ei maitse. Sõin seda ka lusikaga topsist, viis keele alla.

- Kuna maitse on kodune, kvaliteetne ja puhas, sobiks ta lisaks hommikuvõikule ka peolauale. Teha näiteks mingeid mõnusaid snäkke. Väga hea toode, ostan Prismast kindlasti veel!

- Pasteet on ülihea maitsega ja väga hõrk. Meeldib, et ei ole kõva koostisega, vaid selline pehme ja väga õhulise tekstuuriga.

- Maitsed on paigas. On täpselt sellise maitsega nagu kodus tehtud.

- Mulle meeldib sellist pasteeti süüa lihtsalt lusikaga ampsates. Saia peale jõuab see harva, sest on lihtsalt nii hea maitsega!

- Proovisin riisileivaga, ülihea!

- Soovitan kõigile ja endale ostan koju ka.

- Isegi lastele meeldib!

Pasta-suitsukanasalat - 19 punkti

- Krõmpsuv õun sobib siia kooslusesse lausa valatult.

- Täitsa kahju, et grillihooaeg hakkab lõppema. Muidu sobiks see imehästi näiteks toredale grillipeole.

- Kana pole liiga suitsune, aga samas on maitset kenasti tunda.

Riisi-makrasalat - 18 punkti

- Makrat võiks olla rohkem.

- Ma ise eelistan soolasemaid toite, nii et võiks justkui soola rohkem olla. Aga niimoodi oli ka täitsa hea.

- Hea ja kerge salat. Kohe on tunda, et väga palju kaalu juurde ei tule, kui seda sööd.

- Tõeliselt maheda maitsega.

- Suvine ja värske.

Rosolje - 17 punkti

- Liiga tugev maitse minu arvates. Mõtlesingi, et mis selle tekitab… on see marineeritud kurk või sinep või midagi muud?

- Kuidagi suitsune mekk on juures.

- Rosolje on küll väga hea maitsega, täitsa nagu oleks kodus tehtud salat.

- Head ja tuttavad maitsed.

- Muidu pole eriti suur rosolje sõber, aga see oli küll päris hea!

Kartulisalat - 15 punkti

- Õrn maitse, täpselt minu jaoks.

Tunda on kuidagi sinepimaitset.

Kergelt suitsune maitse andis väga palju juurde.

- Kartulisalat on veidi teistsuguse maitsega kui tavapäraselt. Aga uusi maitseid tulebki katsetada. Võin küll eksida, aga mulle tundub, et eripärase maitse annab see, et tegemist on lahjema salatiga. Loodetavasti :)

- Mu tütar mekkis seda hea meelega!