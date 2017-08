Ekspeaminister Taavi Rõivase valimiseelsed pulmad panid kukalt sügama hea maitse piiride üle. Kui toretsevaid pulmi on mõtet Eesti elatustaset arvesse võttes pidada, ilma et hakkaks kerkima küsimused üle võimete elamisest ja võimalikest tasuta pulmateenustest isikutelt, kel võib hiljem olla põhjust eeldada poliitikuilt vastuteeneid. Seletav sõnaraamat defineerib tõusikut eesõigustatute ja rikaste hulka tõusnud isikuna, kes püüab oma üleolekut näidata raha ja asjade kaudu.

Kersti Kaljulaid on väga julge president, kui tümitas 20.augusti kõnes temast presidendi teinud sotse suhkrumaksu ja alkoholiaktsiisi eest. Oli ju sots Eiki Nestor see, kes Kaljulaidi telefoninumbri oma märkmikust üles leidis, et tundmatust euroametnikust üleöö riigipea vormistada. Mitte igaüks ei julge hammustada toitvat kätt. Tasub meenutada Allar Jõksi saatust, kes õiguskantslerina julges kritiseerida erakondi, mis välistas täielikult teise ametiaja võimalused.

Mõni kohe oskab uudiskünnist ületada. Alles see oli, kui Oudekki Loone tähistas oma võidupüha pronksmehe juures. Nüüd aga räägib ta Eestist kui natsiriigist ja kiidab Kreeka ministrit, kes keeldus tulemast siia kommunismikuritegude konverentsile. Me imestasime kogu nõukaaja, kust küll tulid siin riigipöörde läbi viinud juunikommunistid ja muud kaasajooksikud. Loone annab vastuse – ikka meie endi seast.

Et Keskerakonna juht Jüri Ratas on saanud maha järjekordse pöördumisega erakonnakaaslastele Edgar Savisaare kandideerimise asjus, siis peab peab hirm Savisaare võimaliku häältesaagi ees ilmselt üsna suur olema. Ratas ütleb, et iga Keskerakonna vastu töötatud päevaga kaotab Savisaar erakonnakaaslaste usaldust. Seda huvitavam, et usalduse kahanemise kiuste maksab erakond nii tema kohtukulusid kui ka ajaloonõuniku palka.