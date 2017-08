Ekspeaminister Taavi Rõivase valimiseelsed pulmad panid kukalt sügama hea maitse piiride üle. Kui toretsevaid pulmi on mõtet Eesti elatustaset arvesse võttes pidada, ilma et hakkaks kerkima küsimused üle võimete elamisest ja võimalikest tasuta pulmateenustest isikutelt, kel võib hiljem olla põhjust eeldada poliitikuilt vastuteeneid. Seletav sõnaraamat defineerib tõusikut eesõigustatute ja rikaste hulka tõusnud isikuna, kes püüab oma üleolekut näidata raha ja asjade kaudu.

IRLi antud korruptsioonitõrjeetendus Tallinna linnavalitsus koos mürgipritside ja kaitsemaskidega oli küll võimas, aga tekitas küsimuse, kas selline tsirkus oligi nende linnapeakandidaadi Raivo Aegi võimete lagi. Pealtvaatajail oli muidugi nalja nabani, et IRL oli suutnud kapo endisest juhist teha suure tantsiva laadakaru, kuni kohalekutsutud politsei seltskonna laiali saatis.

Kaljulaid „tänas“ sotse

Kersti Kaljulaid on väga julge president, kui tümitas 20.augusti kõnes temast presidendi teinud sotse suhkrumaksu ja alkoholiaktsiisi eest. Oli ju sots Eiki Nestor see, kes Kaljulaidi telefoninumbri oma märkmikust üles leidis, et tundmatust euroametnikust üleöö riigipea vormistada. Mitte igaüks ei julge hammustada toitvat kätt. Tasub meenutada Allar Jõksi saatust, kes õiguskantslerina julges kritiseerida erakondi, mis välistas täielikult teise ametiaja võimalused.

Oudekki tembutab jälle