India guru Gurmeet Ram Rahim Singh mõisteti vägistamise eest seitsmeks aastaks vangi. Tema pooldajad on aga kohtuotsusest nii vihale aetud, et hakkasid mässama. Rahutustes on hukkunud juba viis inimest, kirjutab India Today.

Chandigarhi linna Põhja-Indias on kogunenud kümneid tuhandeid spirituaalse mehe pooldajaid, kes nõuavad tema vabastamist, vahendab BBC. The Indian Express kirjutab, et rahvamassid on muutunud vägivaldseks ning kõlavad püssilasud. Kaks rongijaama on leekides. Mitu tuhat sõdurit ja politseinikku kogunes juba enne kohtuotsuse kõlamist linnas korda valvama. Esmaspäevast hakkab mees oma karistust kandma.

Sekti liikmed ootavad kohtuotsust. (AFP / Scanpix)

Kes on Gurmeet Ram Rahim Singh? 1990. aastast tegutseb ta ususekti Dera Sacha Sauda (DSS) spirituaalse juhina. Rühmitust nimetab ta sotsiospirituaalseks liikumiseks. DSS tegeleb palju heategevusega, näiteks istutab organisatsioon Indias puid, päästab inimkaubanduse ohvreid ja korraldab veredoonorluse päevi. Singh on kätt proovinud ka muusikuna. Ta andis aastatel 2012-2014 plaadifirmas Universal välja kuus albumit. Ekstsentriline tüüp sai hüüdnimeks „The Guru in Bling“ ehk „Ehtesäras guru“.

Kuid Singh on vastuoluline kuju, keda India sikhid süüdistavad enda usu solvamises. Meest on korduvalt süüdistatud ka vägistamises, sundkastreerimises ja mõrvade korraldamises, sealhulgas ühe DSS-i uurima tulnud ajakirjaniku mõrvas. Ususekti ruumides on mõnedel andmetel kastreeritud lausa 400 ohvrit. Singh eitab praegu ja on alati eitanud osalust kuritegudes. Vägistamissüüdistustele vastas Singh 2008. aastal, et ta polevat „füüsiliselt ega vaimselt“ võimeline seksuaalakti teostama, kirjutas India Today.