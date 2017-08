„Ajal, mil lavastused ja lauluvõistlused, milles mul osa oli, eetrisse jõudsid, nimetati teletähtedeks ehk vaid tädi Ruthi ja Urmas Otti,“ mõtiskleb 1985. aastal ETV lastelavastuses „Lumekuninganna“ Gerdat kehastanud ning lastelaulusaadetes üles astunud Maarja Tali, tänane stilist ning Eesti abi- ja teraapiakoerte ühingu juhatuse liige. „Sellist kuulsuse kultust nagu praegu, siis ei olnud.“

Toonast lapsnäitlejat ja -lauljat märkasid siiski kõik. „Jah, mind tunti tänaval ära ja vahest tekkis sellest reaktsioone ja emotsioone, näiteks uude kooli minnes, aga need tekkisid pigem uudishimust, kadedusest või eelarvamustest, mille kohaselt peaksin olema kuidagi erilisem või ülbem või pikemat kasvu,“ räägib Tali.

„Lapsena ja teismelisena oli raske aru saada, et kui oled kellegi kodus teleka sees olnud, siis sind on kaks – üks oled sina ise ja teine on see kuulus lapstäht, selline, nagu vaataja sind tajub või näha tahab. Ja kohtudes suhtleb suhtleb too inimene selle oma peas loodud tegelasega, kellega sul ei pruugi väga palju sarnasusi olla. Õrnas eas, kui ennast veel ise tundma õpid ja üle kõige tahad olla mõistetud ja aktsepteeritud, võib see olla raske.“