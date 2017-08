Kaks kuud tagasi Põlvamaal Leevi väikepoe pidamise üle võtnud külaaktiiv on jätkuvalt entusiastlik, ent tõdeb, et senist põhimõtet – kel aega, see tegeleb poega – tuleb muuta.

„Kõigil on oma põhitöö ja poe tegemistes on seni löödud kaasa siis, kui kellelgi parasjagu aega on,“ ütles poe üks eestvedajaid, lapsepuhkusel Aire Ilves-Luht Äripäevale . „Samas oleme poepidajatena algajad ja kogu aeg saame uusi kogemusi.“

Aire abikaasa Riho Luhti sõnul on kõige keerulisem kauba tellimine. „Alles oli olukord, kui avastasime reede õhtul, et õlu on nädalavahetuseks tellimata,“ tõi ta näite.

Põlva Tarbijate Ühistu sulges suvel kolm väikepoodi, teiste seas ka Leevi poe, mis pani uksed kinni 15. juunil. Põhjenduseks toodi piirikaubanduse tõttu süvenenud kahjum ja väike käive.

Et säilitada kogukonnale võimalus osta esmakaupu kohalikust poest ja välistada hoone sattumine võõraste kätte, panid seitse aktiivset külaelanikku raha kokku ning omandasid kinnistu koos hoone ja sisustusega.