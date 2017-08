„Lambakarree loomulikult“ hüüatab näitleja Indrek Taalmaa, kui temalt pärida, milline roog temas ütlemata suurt kiusatust tekitab. „Lambakarree on kohe vohh! Mulle tõesti väga lammas meeldib ja kaukaaslased oskavad seda väga hästi teha! Ma olen ise ka üritanud lambakarreed teha ja see on mul täitsa hästi välja tulnud.“

Et roa valmistamine käppa saada, on Indrek teinud kokaraamatute toel iseseisvaid katsetusi, kuid küsinud nippe ka endast targematelt. „Lambakarree on ikkagi klassika ning ega selles midagi väga keerulist ole,“ kostab Indrek muretult. „Lambakarree, mida poes müüakse on ju õrn talleliha, millel on iseloomulikku kasukamaitset vaid õrnalt tunda. Mina teen marinaadi üksnes hakitud sibula, musta pipra ja soolaga. Hõõrud sellega liha sisse, lased natuke aega seista ja juba võid süte peale panna. Talleliha on nii pehme, et see saab kiiresti valmis.“

Olgu tulemus kui hõrk tahes, kuid oma abikaasa Karinit ja kaht poega Indrekul lambaliha-usku pöörata pole õnnestunud. „Mina olen meie peres oma lambakarreega ikka üksiküritaja,“ naerab ta. „Seda saab ikka sõprade-mõttekaaslastega aegajalt tehtud!“