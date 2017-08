Ta tõi välja, et Mõis noolib arusaadavalt Edgar Savisaare „rumalaid Lasnamäe hääli“, nagu endine isamaaliitlane Mõis seda väljendas, kuid teise osapoole puhul on küsimus keerukam.

Korb sõnas, et kahte valimisliitu saab ainsa eesmärgina ühendada Keskerakonnalt häälte võtmine ning seda on ka avalikult nii öeldud. „Muus osas saab ärimeestest ja Edgari valimisliidu kandidaatidest saadav kompott olema tõenäoliselt mõlema liidu potentsiaalsele valijale arusaamatu,“ leidis Korb.

„Milline kasu saab olema valijatele Savisaare ja Ivanova liitumine ärimeestega, kelle vaated pole ilmselgelt tsentristlikud, on arusaamatu. Tundub, et mõlemad pooled on volikogukohtade nimel ja Keskerakonna seni tehtu peatamiseks valmis enda nägu ja retoorikat kardinaalselt muutma,“ tõdes peasekretär.

„Hea meel on, et valimisliitude eesmärgid hakkavad tasapisi selginema. Teisalt on see paraku mäng pealinlaste tulevikuga, sest valijate huvide eest nii Lasnamäel kui teistes linnaosades saab seista tugev erakond, millel on reaalne programm, tugev meeskond ja kogemused,“ rõhutas Korb.