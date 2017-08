Perekond Proover Pärnumaalt on suur ja toimekas, väga armas ja ühtehoidev. Pereisa Gunnar loodab peatselt uuendada oma laevanduse paberid, et Wrangö peale tööle minna.

„Pranglisse kolival noorel perel on kolm poissi ja üks tüdruk, kolm last käivad koolis, kusjuures pere kolmas laps läheb kohe esimesse klassi. Mul on väga hea meel, et Pranglil kool saab korraga juurde kolm uut õpilast ning saar kaks toimekat täiskasvanut. 1. septembril heliseb koolikell Prangli juba kogunisti 8-le õpilasele. Noor, särav ja aktiivne pere annab lootust uuteks tuulteks saarel pikemaks ajaks ning lähitulevikus võib sarnast üleskutset Prangli saarele elama tulla uuesti korrata.“

„Lapsena unistasin üksikule saarele kolimisest – nüüd kolin küll saarele, aga mitte üksikule, vaid Pranglile ja koos perega. Prangli saar on parajalt suur – piisav omaetteolemiseks, on rahu, privaatsust ja vaikust. Aga samas on olemas kool ja lapsesõbralik elukeskkond,“ ütles pereisa Gunnar Proover.

„Soovime oma lastele rahulikku keskkonda. Kuulasime abikaasaga raadiosaadet Prangli koolist ning see jättis väga hea mulje – meile meeldis õpetajate sõbralikkus. Tore on ka see, et õed-vennad saavad koos koolis käia.“

„Armastame kogu perega looduses viibida ja linde vaadelda. Abikaasa ja tütar soovivad kohalikku käsitööd tegema õppida. Meie soov on tänapäeva kiire elurütmi juures kogeda midagi teistsugust,“ lisas Proover.

Viimsi vald (www.viimsivald.ee) asub Harjumaal Tallinna linna, Maardu linna ja Jõelähtme valla naabruses. Viimsi valla pindala on 73 km², vallas on ca 19 260 elanikku. Viimsi vallas on 2 alevikku, 20 küla ning 15 saart, neist suuremad on Naissaar ja Prangli.