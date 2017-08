Järgmine aasta on Austraalia jaoks võistlustules juba neljas. Kõigil kolmel aastal, mis Austraalia Eurovisionil on osalenud, on nad lõpetanud esikümnes. Esimesena esindas Austraaliat 2015. aastal Guy Sebastian , kes jäi viiendaks. Seni parima koha, teise, sai aastal 2016 lauljatar Dami Im ning tänavu võistlenud Isaiah Firebrace jäi üheksandaks.

SBS on Austraalias nii-öelda Eurovisioni kodu olnud juba üle 30 aasta. See, kes Austraaliat tuleval aastal esindab pole veel teada. Austraalia delegatsioonijuht Paul Clarke ütleb, et uue võistleja, kes suudaks lippu kõrgel hoida, leidmine on nende jaoks suur väljakutse ning nad ei suuda ära oodata, millal saavad otsingutega algust teha.