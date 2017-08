Selle aasta augustis tähistab legendaarne telenägu Anu Välba 20. tööaasta täitumist ERRis.

„Olin erakordselt üllatunud, kui avastasin, et olen ETV-s töötanud 20 aastat. Kuhu need aastad on läinud? Aga ju aeg lendabki, kui teed midagi, mis väga meeldib, ja saad olla koos andekate ja ägedate kolleegidega. Mul on olnud see õnn. Aitäh. Ja muidugi kummardan maani eelkõige vaatajate ees, kes mu saateid vaadanud,“ rääkis Välba tähtsast sündmusest ERR Menule.

