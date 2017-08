Taimaa karmistas ajutiselt piirikontrolli. Siiski teatavad mõned allikad BBC andmetel, et endine peaminister Yingluck Shinawatra on riigist jalga lasknud. Poliitik käis riikliku riisitoetuse rahadega hooletult ümber ning tema skeemitamine läks riigile miljardeid dollareid maksma.

Täna pidi Yingluck Shinawatra Bangkokis kohtusaali ilmuma, kuid teda polnud kusagil. Kohus andis otsekohe välja käsu naise arreteerimiseks ja konfiskeeris tema kautsjoniraha. Varem üritasid Yinglucki advokaadid selgitada, et naine on haige, kuid see kohtunikku ei veennud. Nüüd ei tea nemadki naise asukohta.

Ekspeaministrit süüdistatakse riigi rahadega hooletus ümberkäimises, mis on Taile maksma läinud miljardeid dollareid. Süüdimõistmise korral ootaks teda ees kuni 10-aastane vangistus ja poliitikas osalemise keeld. Yingluck eitab oma süüd.

Mõnede allikate väitel on Yingluck kindlasti Taist põgenenud. Täna mõisteti 42 aastaks vangi üks teine endine minister, kes oli samuti riisitoetuse skandaaliga seotud. Tai praegune peaminister Prayuth Chanocha lubab, et piirikontrolli on tugevdatud, juhuks kui Yingluck siiski veel riigis peaks viibima ning põgeneda üritab.

Rahva seas on Yingluckil siiski veel palju toetajaid. Täna, kui üks tumedate aknaklaasidega auto Bangkoki kohtumaja ette sõitis, ümbritsesid seda otsekohe lillesülemite ja toetavate plakatitega rahvamassid, kes arvasid, et Yingluck on autos.