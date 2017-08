Kooliõpilastele tuleb uusi rõivaid ja sobivat mööblit osta võrdlemisi tihti – on ju tegemist kasvava ja areneva organismiga, kes vajab parimat saavutamaks suurepäraseid õpitulemusi. Sisustuspood Thulema esitleb koolimööblit, mis võiks olla sobiv Sinu lapse tuppa! Ja loomulikult sobivad kõik need asjalikud ja nutikad lahendused ka Sinu enda kodukontorisse!

Loov seeria töökohad on õrnalt pehme joonega ning vabalt kasutaja kasvu järgi sätitavad. Tööpinna funktsionaalsust tõstavad lauariiulid ja õhulised tekstiilist sirmid. Looviga sisustatud ruume on lihtne ümber organiseerida vastavalt muutuvatele vajadustele.

Kiri on selge ilmega jõuliste laudade seeria. Naturaalse linoleumiga kaetud lauaplaadid, saarepuust jalad ja jalgade lehtterasest kinnituskonstruktsioon loovad kaasaegse ja värske terviku. Töölauale omaselt on Kiri kõrgusreguleeritav ja seda ilma ühegi tööriista abita. Seega on taas tegemist ideaalse valikuga lapse tuppa – kui aasta tagasi oli vaja madalamat lauda, siis nüüd jälle kõrgemat. Ei ole muret, iga aasta uut lauda osta pole vaja.

Krog on üks Thulema pärlitest. See annab töökohale vajaliku funktsionaalsuse ülima lihtsuse kaudu, tabab ainulaadse ja kestva isikupära ning teeb seda väga mõistliku hinna eest. Krog on tõestus sellest, et hea disain ei pea olema kallis. Küll aga peab sel olema oma lugu ja nägu. Õpeta last juba maast madalast lugu pidama lihtsusest ja suurepärasest funktsionaalsusest! Praegu on Krogil käimas ka kampaania!

Homsete suurte tegude tegijad ja läbimurdvate mõtete mõtlejad on tänased koolijütsid. Seega peaks noortel särasilmadel olema ilus kooliaeg ja meeldiv õpikeskkond.

Kuigi koolimööbel on kõikidest mööblitest kõige hinnatundlikum toode, soovis Thulema seda seeriat kavandades, et tulemuses oleks rohkem oma nägu, elegantsi ja värsket joont. Vähem koolimööblile omast ilmetut askeetlikust ning robustsust. Tulemuseks on Jüts, oma klassi parim.

Lisaks lauale on olulisel kohal ka hea ergonoomiline tool, mida saaks kenasti reguleerida. Praegu on Thulemal kampaania X-Panderi toolile, mis sobib ideaalselt nii koolilapsele, kodukontorisse kui ka erinevatesse ettevõtetesse.

