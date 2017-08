„Troonide mängu“ looja George R. R. Martin on väheseid inimesi, kes HBO menusarja ei vaata.

Kuulsa „Jää ja tule laulu“ raamatusarja autor tunnistas hiljuti väljaandele Metro, et tal pole kirjutamise ja ringreiside vahel aega telekat vaadata, kuid paistab, et ta pole päris rahul ka hittseriaali arenguga.

68aastane Martin on juba viis aastat töötanud fantaasiasaaga kuuenda osa kallal. „Troonide mängu“ sari on teiste stsenaristide jõul viienda raamatu süžeest edasi liikunud. „Tegelasi tapetakse siuh ja säuh! Neid, kes on minu jaoks täiesti elus ning figureerivad mu järgmises raamatus, on maha notitud kahekümne ringis.“