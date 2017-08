Väikesaar on süsteemi mudel ja mul oli see sotsialistlik-kommunistlik mudel nüüd peo peal: tarvitses vaid Hiiumaal lahtiste silmadega elada ning ümberringi toimuvat jälgides vaikselt korrutustehteid teha: nii-nii, kui see sündmus meil siin korrutada kümnega, saame teada, mis toimub mujal Eestis; nii-nii, kui nüüd sama asi Kärdlas korrutada sajaga, saame teada, mis toimub Tallinnas; kui korrutada tuhandega, siis on selge, kuis käivad asjad suuremates vene linnades; kui kümne tuhandega, siis on selge, mida tehakse teistes liiduvabariikides; kui saja tuhandega, siis ehk saame tulemuse, mis kehtib kogu NSV Liidu kohta.

Mis sellest, et see oli sügaval nõukogude ajal. Loomulikult kehtis ka saarel nõukogude kord, kuid see polnud nii pealetükkiv kui mujal. See oli peaaegu nagu minek läände, nagu teised minuvanused emigreerisid abiellumise teel Soome või Rootsi või mujale. Viisa asemel „sissesõit lubadega“.

Noh, ja ei läinud kümmet aastatki, kui toodi välja sinimustvalged, tuli laulev revolutsioon ja öölaulupeod ja Balti kett ja delegaatide Moskvasse saatmine lauluväljakult ja viimaks ka kauaoodatud ja loodetud, taasloodud iseseisev Eesti riik. See on kõik kõigile teada. Nüüdseks siis juba üle 25 aasta.

Ometigi – nende aastate jooksul pole kordagi meenutatud neid kaadritaguse töö tegijaid, kes meie iseseisvuse tegelikult Moskvast algul Gorbatšovi ja hiljem Jeltsini käest ära tõid. Ma lootsin väga, et taasiseseisvumispäeval 2006 esilinastunud Juhan Aare film “Eestlased Kremlis” ka nendele väärilist tähelepanu osutab. Ei osutanud.

Me teame, kes ENSV ülemnõukogus vabaduse poolt hääletasid, et Moskvas tehti üüratut lobitööd, mis kõik kokku viis NSV Liidust lahkulöömiseni. Aastaid on jäetud muljet, et meile Moskvast vabaduse toonud Eesti asja ajajad olid suurepärased juristid ja vene keele valdajad. Eks nad muidugi olid ka. Väga targad inimesed.

Ent tegelikud vabadusetoojad on meie erakordsed tõlkijad. Kujutan ette, kui kiiresti ja täpselt tuli sõnastada ja vormistada lepinguid, et teine pool need alla neelaks. Piisanuks väikesest sõnavääratusest tekstis ja ajalookäik oleks olnud teistsugune. Milline meeletu ööpäevaringne töö see oli.

Ja sünkroontõlgid! Väikene suuline eksimus ja kogu asi oleks võinud untsu minna. Kaldun kartma, et me pole oma tookordseid tõlke veel seniajani korralikult tänanud. Vahest on presidendid neile vaikselt mõne ordeni andud, aga laiem avalikkus ei tunne neid ei nime- ega nägupidi.