Eesti Loomakaitse Selts, Loomade Nimel, loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja Nähtamatud Loomad on seisukohal, et elusate loomade prügina käitlemine on julm ning näitab üles erilist hoolimatust elusolendite suhtes.

„Leiame, et inimesed peaksid üksikasjalikumalt teadma, millised on seosed intensiivpõllumajanduses peetavate loomade heaolu ja poest hangitava toote vahel. Kutsume üles toiduga tegelevaid ettevõtteid avalikustama oma tarneahelat ning tootmisviise, et igaüks saaks osturiiuli ees teha teadliku valiku,“ seisab loomakaitsjate ühisavalduses.

„Loomasõbralik tarbimine tähendab, et oma tarbimisega ei põhjustata teistele olenditele kannatusi. Nii broilereid kui munakanu peetakse ebaloomulikes tingimustes eesmärgiga nad võimalikult kiiresti maksimaalse kasumi eesmärgil maha müüa.“

Loomakaitsjate arvates on Talleggi haudejaama juures prügikasti surema jäetud tibude juhtum on EV loomakaitseseaduse jäme rikkumine ja leidnud ühiskonnas palju vastukaja.

Loomakaitseorganisatsioonid tänavad kodanikke, kes vastava vihje organisatsioonidele edastasid ja leiavad, et ettevõtted, kes on seepeale oma tootmises toimuvat läbipaistvalt kajastanud, on toiminud tarbija suhtes õiglaselt.