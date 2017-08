Möödunud on aasta sellest, kui popiprintsess Taylor Swift uut muusikat avaldas. Täna avaldas ta aga uue singli, mis on täiesti erinev naise varasemast muusikast. Singel nimega „Look What You Made Me Do“ on tumedama kõlaga, kui naise tavapärased, lõbusad ja elujaatavad laulukesed.

Kuna uuel singlil on üsnagi teravad sõnad, on inimesed hakanud spekuleerima, kellest laul rääkida võib. Kanye West on üks nendest, kellega Swiftil minevikus ütlemist on olnud, teatavasti rääkis räppar naisest laulus „Famous“, öeldes, et just tema tegi naise kuulsaks.

Swiftil on elus olnud viimasel ajal mitmeid skandaale, peale Kanye ja Kim Kardashianiga kaklemisekäis naine teda seksuaalselt ahistanud DJga kohtuteed ning võitis, lisaks on ta endiselt tülis kunagise südamesõbranna Katy Perryga. „Ma ei usalda kedagi ja keegi ei usalda mind,“ laulab Swift uues singlis. „Ma olen näitlejanna sinu halbades unenägudes,“ on singli lüürika kurjakuulutav. Lisaks ütleb Swift laulu lõpupoole sõnad: „Mul on kahju, aga vana Taylor ei saa praegu telefoni vastu võtta. Miks? Oh, sest ta on surnud.“ Swifti uus album kannab pealkirja „Reputation“ (reputatsioon, maine - toim.), seetõttu arvatakse, et album räägib tema avalikust kuvandist pärast viimaseid raskeid aastaid, kus nii sotsiaalmeedia kui ka pressiväljaanded tema lahkuminekut Calvin Harrisest ja tülist Kanye ja Kimiga iga nurga alt analüüsisid.