Ajal, mil suur masu meilt üle traalis, lahkusin oma naisega töö pärast Norra. Eks see algus olnud ikka raske. Ööd kui päevad tuli lossida kalalaevu tühjaks, ehitust teha ja metsas müügiks kukeseeni korjata. Teisest küljest on elu Aalesundis kui Odini süles. Golfi hoovus hoiab talv läbi pehmet kliimat, kogu elu paikneb saartel ja maaliliste fjordide vahel ning mis kõige olulisem – söök on tasuta. Viska aga õng vette ning ongi pere söönud.

Olen olnud terve elu suur rännumees ja töötanud erinevate turismifirmade leival. Nüüd aga otsustasin teha midagi ise. Ostsin eelmise aasta oktoobris väikese 31-jalase laeva, et käia kalal ja niisama merel. Aluse nimi on Skarven, mis norra keelest tõlgituna tähendab kormorani.

Eks naine oli algul skeptiline, et võtad omale veel ühe mure kaela jne. Ega see täitsa vale polnud, sest laevas ei lõpe töö ega kulutused kunagi. Teisest küljest kaalub mereelu kõik üles. Tänaseks on meil Skarvenile munsterdatud pootsman ja esimene mehaanik onu Avo, laevakokk Fred ja rõõmsameelne laevakoer Skipper. Sellest sügisest otsustasin, et võiksin hakata kõigile eestlastele siin kalastus- ja laevasõidu võimalust pakkuma. Väga suureks ei taha asja ajada, aga lahedate inimestega suuri purakaid jahtida on vägev.

Kujutagem lihtsalt ette olukorda, kus õues on polaaröö. Päikesekiired on kuskil kaugel mägede ja fjordide taga. Oled tööst ja igasugustest kohustustest väsinud ning sisetunne viib sind vägisi sadamasse. Fjord on täiesti plekk, vaid kuupeegeldus ja vaikus. Kaasas on kõik vajalik! Paned laevas muusika mängima, soojenduse sisse, küünlad põlema, valad pitsi kangemat. Laeval on magamiskohad neljale inimesele, parajalt mugavusi ekstreemsuse sõpradele.

Vot nüüd ongi küsimus, kas minna koos koeraga merele ööseks või olla lihtsalt laevas. Muidugi on kalale minna koos seltskonnaga parem mõte. Ütlen, et meie parimad saagid on tulnud öösel, varahommikul või väga kehva ilmaga. Oluline on jälgida ilmaennustust ja kindlasti ei tohi unustada enne väljasõitu valada vetevanale väike lonks.

Eriti vägev on lastel proovida laevajuhtimist. Samuti ujuda ookeanis ning ei ole just tavatu, kui tõmbad korraga kuus poolekilost makrelli välja või mõne muu suurema tegelase. Päevase seltskonna suuruseks võib olla kuni kümme inimest. Nii palju on meil päästevarustust ja endal ka mugav. Kalapüük käib peamiselt ahtrist ja neljal inimesel on koos püüda paras. Ja mida ei tohi kunagi unustada pardal, see on reegel number üks: ära kunagi astu laevakoerale peale! Reegel on sama suure jõuga kui see, et kapten laevas või jumal taevas.

Kel huvi, tulgu siiakanti avastusretkele! Iga seltskond on omapärane ja küll me leiame lahendused. Vabalt võib nõu küsida või paluda mõnd teenust nagu majutus maa peal, lennujaama vastutulek või mõni ekskursioon. Suvel on muidugi mõnus tulla autoga Eestist, aga talvel ma ei soovitaks seda. Lennukiga on väga mugav läbi Oslo tulla ja ega need hinnad ka talvel eriti krõbedad ole. Igatahes asi väärib tegemist.

*Päevase kuni 12h merepäeva hinnaks 400 eurot, max 10 inimest. Kohv ja kerge eine laevas.

*Ööbimisega merereisi kuni 24h hinnaks 700 eurot. Soe söök oma kalast, kohv ja võileivad.

*Napsid ja muud joogid peab iga mees ise kaasa võtma.

