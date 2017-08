Loone kirjutas Kontonisele avaliku tänukirja kus avaldas talle austust ja tänas teda konverentsile tulemata jätmise eest. Ta kinnitas kirjas, et Eesti ei ole natsiriik ja taoline ideoloogia on siin vähemuses.

„See konverents on piinlik, aga ma olen kindel, et on olemas tulevik, mil selliseid üritusi enam ei korraldata,“ kirjutas Loone.

Selle teema kohta päris Arp Müller Loonelt ka eilses saates „Uudis+“. Loone rääkis, et Kontonis oli seletanud, kuidas inimesed on tundnud vaid üht natsisimi vormi, mis on väga õudne, kuid kommunisme on väga mitut vormi.

„Üks nendest vormidest on ka eurokommunism, mis sündis Praha kevadest ja mis sündis vajadusest ehitada niisugust sotsialismi mis on kooskõlas vabadusega, mis on kooskõlas demokraatiaga,“ ütles Loone.

Kus on Loone praegu?

Sügisestel kohalikel valimistel Antslas kandideeriva keskerakondlase ja riigikogulase Oudekki Loone sõnul eeldab vabadus sotsialistlikku poliitikat. Loone tunnistab, et avaliku võimu väga suure kuritarvitamise puhul oleks surmanuhtlus karistusena täiesti vastuvõetav.

Kolme õe tegemised ja hilisemad spekulatsioonid Edgar Savisaare valimisliidus sügisestel valimistel kandideerimisest tõid Oudekki Loonele ohtralt tähelepanu. Sellest hoolimata ei ole Loone Savisaare valimisliidus.

„Ma otsustasin Antsla juurde jääda. Riigikogu liikmena pooldan ma põhimõtteliselt seda, et ei peaks väga suurtes omavalitsustes kandideerima, mina ei näe, et jõuaksin Tallinna volikogu ja riigikogu tööga võrdselt tegeleda,“ vastas Loone, lisades, et Antsla puhul on tal siiski reaalselt jõudu selle omavalitsusega tegeleda. „Pealegi ma armastan seda kohta,“ ütles ta.

Loone on ka varem oma otsust kommenteerinud. Vahetult pärast Savisaare valimisliidu tuleku avalikustamist kirjutas Loone sotsiaalmeedias, et Tallinn on heades kätes ja see annab talle võimaluse kindlustada, et ka Eesti ääremaade huvisid ära ei unustataks.

Mida arvab Loone kommunismist ja surmanuhtlusest?

„Loomulikult olen nõus sellega, et vabadus eeldab sotsialistlikku poliitikat. Selleks, et inimesed saaksid tegelikult oma vabadust kasutada peab neil olema haridus, sissetulek, ligipääs tervisekindlustusele. See ei pea olema ainult hüpoteetiline, see peab olema materiaalne ja kindel,“ seletas Loone, seades praeguse vabaduse küsimärgi alla.

„Kuigi kõigil on hüpoteetiline võimalus Londonisse sõita, aga osadel ei ole selle jaoks kunagi piisavalt raha, siis mis vabadusest me räägime,“ lisas ta.

Loone on sotsiaalmeedias kommunismi kohta palju kauneid sõnu öelnud. Oma vaateid näitab ta kindlalt ja vankumatult. Poliitikul on oma arvamus ka surmanuhtluse kohta ja sellest on ta internetiavarustes kirjutanud.

„Mina näen surmanuhtlust õigustatuna ainult ühel väga kitsal juhul ja see on poliitilise võimu väga suur kuritarvitamine, nt saad riigi sunniaparaadi enda kätte ja teed selle abil genotsiidi,“ kirjutas Loone mõned aastad tagasi PunaMusta foorumis.

„Ma olen jätkuvalt arvamusel, et sellisel juhul on mõtet seda arutada,“ kommenteeris Loone kunagist postitust. Poliitik seletas, et kui rääkida ühe rahva hävitamisest, siis sellisest teost ei ole enam ühtegi tagasiteed.

„See on üks väheseid juhtumeid, mis on ükskõik millisest ideoloogiast vaadatuna inimsusevastane. Seda ei ole võimalik kuidagi parandada ega õigustada. Kui sa kasutad sulle usaldatud võimu rahva hävitamiseks, siis see võib üle astuda sinu kaitsest inimese tavalistele õigustele.“