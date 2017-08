Hilisem juurdlus näitas, et politseil oli korduvalt võimalusi pedofiil kinni nabida, kirjutab The Guardian. Watkinsi kohta tehti juba neli aastat enne tema arreteerimist kuus avaldust.

„Hoiatasin, et see mees on väikestele lastele ohuks, aga nende arvates kraaksusin ma tühja,“ rääkis Majic Watkinsi arreteerimise järel. Tegelikult piisanuks vaid ühest pilguheidust SMSile, mis Watkins Majicile saatis, et tuvastada mehe haiglane huvi alaealiste vastu.