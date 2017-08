Enesekaitset õpetaval YouTube’i kanalil avaldati Beebilõusta poeröövi video. Kanalit pidav enesekaitsetreeneri John Correia sõnul on Beebilõusta näol tegu kõige rumalama röövliga, keda ta eales näinud on, kuid tema röövist on siiski midagi õppida.

Turvavideo põhjal analüüsib mees, kuidas pidanuks poemüüja ning poes viibinud vanem naine käituma ning kui totralt röövija Beebilõust tegutseb.

„Tal ei tule mõttesse põgenemiseks midagi aknasse visata, mis tõestab taas, et see on väga rumal varas,“ analüüsib Correia Beebilõusta röövimisoskusi.