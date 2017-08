Eelmise aasta aprillist kuni selle aasta aprillini on uksed avanud hotellid Lydia, V Spaahotell ja Sophia, hostel Hektor ning valmis Tartu hotelli laiendus - turule tuli ühtäkki 375 tuba ligi 900 voodikohaga, kirjutab Äripäev.

Kui vastvalminud hotellid välja arvata, oli Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakonna andmeil 2016. aastal koos hostelite, külaliskorterite ja kodumajutustega kokku umbes 1100 tuba 2300 voodikohaga.

Hotellikohtade arvu kiire kasv lühikese aja jooksul on sarnane 2007. aastaga, kui valmis 205 toaga hotell Dorpat ning hotellitubade arv kahekordistus.

„Tartusse on tekkinud uusi tõmbekeskuseid, näiteks ERM, ja Tartus toimub üksjagu üritusi,“ loetles hotellide Pallas, London ja Sophia juhatuse liige ning üks omanikke Verni Loodmaa. „Ja eks inimesed üldse liiguvad rohkem, inimestel on rohkem raha ja see on ka siseturismi vedav mootor.“