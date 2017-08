Valimisliidu Tegus Tallinn üks eestvedajaid Jüri Mõis kinnitas, et täna toimub kohtumine Olga Ivanova ja Edgar Savisaare valimisliidu esindajatega, et arutata võimalikku liitumist.

„Kui kumbki pool leiab, et nad mõlemad võidavad sellest, siis tulebki nendest kaalutlustest lähtuda. Siin on palju püütud meid häbimärgistada, et mida te inimesed mõtlete, lähete nüüd Savisaarega kokku,“ kommenteeris Jüri Mõis ERRi uudisportaalile.

„Pigem loodan ikka mina Savisaart ravida, mitte vastupidi, kui meil õnnestub koostööd teha,“ ütles ta ja lubas, et Tegus Tallinn uues liidus ei lahustu.

Mõis rääkis, et mõned sõlmküsimused on veel lahendamata ja kui neid lahendada ei õnnestu, siis konkureerivad liidud eraldi.