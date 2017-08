Hugh Hefneri kolmest pojast noorim tunnistab värskes intervjuus, et tema eaka isa tervislik seisund on kehv.

„Ränk on isa vaevlemist vaadata,“ ütles Cooper Hefner (25) Hollywood Reporterile. Kuid erootikamogulist isa asemel ajakirja Playboy etteotsa astunud Cooper lisas: „Mul on siiski hea meel, et vaevad on füüsilised, mitte vaimsed.“

91aastane Hugh müüs hiljuti maha oma kurikuulsa Playboy häärberi - tingimusel, et tohib seal ise surmani sees elada.