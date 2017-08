12. veebruaril esineb Tallinnas Nordea kontserdimajas, poproki suurnimi Toto. Eestisse jõuab Ameerika ansambel uue suurejoonelise maailmaturnee raames, mis kannab nime „40 Trips Around The Sun Tour“ ning on pühendatud bändi 40 aasta juubelile.

Toto jääb ka tänapäeval plaadi- ja kontserttuuride müüginumbrite poolest üheks maailma edukaimaks ansambliks. Bändi muusikud on nii eraldiseisvalt kui ka ansambliliikmetena andnud väga suure panuse pop- ja rokk-kultuuri kujundamisele ning mõjutanud selle arengut, võttes osa erinevate artistide ligi viie tuhande albumi salvestamisel. Nende tööde seas on ka Michael Jacksoni „Thriller“. Kokku on Toto liikmete osalusel salvestatud albumite müüginumbrid ületanud poolt miljardit eksemplari. Neid plaate on üle kahesaja korra esitatud ka Grammy auhinna kandidaadiks.

Paljud tänapäevased esinejad kasutavad ansambli loomingut kui etaloni oma materjali salvestamisel ja produtseerimisel. Toto on üks vähestest 70ndate bändidest, kes on püsima jäänud vaatamata muutuvatele muusikatrendidele ja -stiilidele ning kes naudib edukat karjääri ka 40 aastat pärast bändi asutamist.

Tallinnasse jõuab Toto koosseisus Joseph Williams (vokaal), David Paich (klahvpillid, vokaal), Steve Porcaro (klahvpillid), Steve Lukather (kitarr, vokaal), Lenny Castro (löökpillid), Warren Ham (saksofon), Shem von Schroeck (basskitarr) ja Shannon Forrest (trummid).