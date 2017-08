Kokkuvõtted laekunud kõnedest avaldatakse tunnise viivitusega ning suure üldistusastmega, et tagada teatajate anonüümsus ning mitte kahjustada võimalikke menetlusi. Näiteks antakse osalisi või aadressi täpsustamata teada, et politsei sai väljakutse Tartu kesklinnas, kus korterist kostuv lärm segab naabrite öörahu.

Kõikidel eelnevatel Facebooki maratonidel kaasa löönud veebikonstaabli Maarja Punaku sõnul on maratoni jooksul võimalik kõigil huvilistel heita pilk politsei argipäeva ning lisaks saada tuttavaks inimestega, kes on võtnud Eesti siseturvalisuse oma südameasjaks.

„Üks peamisi põhjusi, miks mulle meeldib minu töö ning mille üle tunnen uhkust, on minu kolleegid ja mul on hea meel, et selle maratoni ajal saavad oma loo rääkida inimesed, kes kipuvad tihti jääma argimelu varju,“ ütles veebikonstaabel Maarja Punak.

Hädaabinumbrile 112 laekub ööpäeva jooksul umbes 2800 telefonikõnet, millest politseinike reageerimist vajab ligi 400. Eelmine politsei Facebooki väljakutsete maraton oli aasta tagasi 4. märtsil. 24 tunni jooksul tegi kommunikatsioonibüroo PPA Facebooki lehele 650 sissekannet politseile laekunud kõnedest. Väljakutsete sisu põhjal koostatud graafilises sõnapilves joonistus selgelt välja lausejupp „joobes mees Tallinnas“.