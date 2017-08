"Minu" sari on jõudnud 100. raamatuni – ilmus Tiit Pruuli "Minu maailm. Romantiku(te) heitlused".

Autor kirjutab: „Ma tahan kõike. Hinnaalanduseta, odava väljamüügita. Nendest tahtmistest on sündinud see raamat ja inspireeritud mu reisid. Lähen jälle, kuigi tean, et on hea, kui saan kübemegi sellest, mida igatsen.“

Kus on rännumees Pruuli käinud ja mida õppinud, sellest saab lähemalt teada raamatust ja ohtrate piltide saatel ka kahel esitlusel. Üks neist toimus neljapäeva, 24. augusti õhtupoolikul Tallinnas Solarise Apollo raamatupoes.