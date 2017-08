Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai: „Järelevalve loomade heaolu üle on maaeluministeeriumi valitsemisalasse kuuluva veterinaar- ja toiduameti (VTA) ülesanne, kes teeb seda regulaarselt ja on reageerinud ka käesolevale juhtumile.”

„Kõnealune juhtum kahjustab kogu toiduainetööstuse mainet,” ütles Sloveenias välisvisiidil viibiv Tamm. „Loomade tervise ja heaolu tagamine puudutab meid kõiki ja toidutootjad peavad tegutsema selle nimel, et tulevikus selliseid juhtumeid vältida.”

Maaeluminister Tarmo Tamm, kes kuni eilseni polnud esmaspäeval avalikkuse ette jõudnud ja suurt vastukaja tekitanud juhtumi kohta ühtegi avaldust teinud, ütles nüüd, et selline elusolendite kohtlemine ei ole mingil juhul vastuvõetav.

„Samal ajal peab rõhutama, et seaduste, st loomade heaoluga seotud seaduste järgimine on ettevõtete vastutus," ütles Kevvai ja lisas, et sellelaadseid rikkumisi ei ole VTA varem tuvastanud.