Tallinna linn on aastaid planeerinud Lääne- ja Ida-Tallinna haiglate ühendamist ning uue hiigelhaigla loomist Lasnamäele. Rainer Vakra (SDE), Kristen Michal (Reformierakond) ja Taavi Aas (Keskerakond) märgivad, et ühendamine on eelkõige vajalik teenuste arendamiseks, kuid konservatiivid Martin Helme (EKRE) ja Raivo Aeg (IRL) on suurprojekti osas skeptilised.

Kristen Michali soovib uut lahendust ja leiab, et näiteks arsti juurde registreerumisel peaks patsiendid helistama registratuuri, vaid neil võiks olla võimalus registreerida visiit näiteks mobiilirakenduses, kirjutab ERRi uudisportaal.

Martin Helme ja Raivo Aeg toonitavad, et Lasnamäe pole uuele keskhaiglale kindlasti õige koht ning Helme arvab, et Tallinna haiglate võrgustik peaks olema detsentraliseeritud.

Rainer Vakra arvab, et praegused Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglad oleks pidanud juba ammu liituma, sest praegune konkurentsi olukord ei soosi kummagi meditsiiniasutuse arengut.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ütleb, ei poolda liitmist ja ütleb, et praegused haiglakompleksid pärinevad eelmisest sajandist, kuid tänapäevane meditsiin vajab täiesti teistsugust taristut, mida praegustes hoonetes pole võimalik saavutada.