Sel aastal on Kose vallas narkootikumide üledoosi tagajärjel surnud kolm inimest, neist kaks eelmisel nädalal.

Fentanüüliannus ei olevatki kuigi kallis, 20–30 euroga saab fooliumivoldikus piisavalt ainet, et sellest jätkuks mitmeks päevaks.

Indreku õde Kätlin tunnistab, et terves Kose vallas on probleem väga tõsine ja narkootikumide tarvitajaid on seinast seina.