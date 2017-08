Poliitaktivistide Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa mehine valimisliit Südamega Tartu kogus tubli täienduse kahe tarmuka naisliikme näol, kellest üks ei pea paljuks ülla eesmärgi nimel ka kehavõlud mängu panna.

Anne tänava pensionär Nadežda Sadova on pettunud Eesti meditsiinisüsteemis ning armastab selle kinnituseks alatihti Pussy Rioti kombel rindu välgutada. Et tema enda keha on arstide käpardlikkuse läbi kannatada saanud, ei soovi ta, et kaaskodanikud peaksid sama kogema.

„Pole neile arstidele mingit palgatõusu tarvis. Hoopis vastutusele tuleks nad võtta,“ lajatas ta.