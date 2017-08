Simson sõnas, et linn peab pakkuma paremaid lahendusi nii noortele kui ka eakamatele, peredele ja ettevõtetele. Eesootavaid valimisi võtab ta täie tõsidusega. „Pärnu linnapea ametikoht on äärmiselt vastutusrikas, olen valmisedu korral selliseks väljakutseks valmis. Meil on võimekust olla Eesti üheks erilisemaks keskuseks,“ sõnas linnapeakandidaat.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on Kadri Simson nii riigikogus kui ka ministriametis näidanud, et on võimekas juht, kes viib oma lubadused ellu. „Olen veendunud, et Kadri Simson oleks parim Pärnu linnapea. Pärnu Keskerakonna kandidaatide seas on inimesi, kellel on kogemusi kohalikul tasandil ning ka neid, kes on tegevad riigis. Usun, et seesugune kooslus suudab mõelda suurelt ning viia Pärnu inimeste elu edasi,“ lõpetas Ratas.