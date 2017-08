Itaalias Mont Blancil avastas prantsuse mägironija kolme inimese jäänused, mis olid paljastunud liustiku sulamisel.

Miage liustikult leitud hukkunud on arvatavasti inimesed, kes jäid kadunuks 1990. aastatel, kirjutas BBC. "Liustik on pidevas liikumises ning me võime öelda, et need inimesed surid 1995. aasta paiku,“ vahendas AFP Alpi päästeteenistuse pressiesindajat.

Surnute juurest leidis mägironija rahatasku Saksa isikutunnistusega, mis oli 1995. aastal välja antud 23aastasele mehele.

Kohalikud ametnikud arvavad, et tänu temperatuuri tõusule võivad sellised leiud sageneda. Hiljuti selgus, et Šveitsi liustikust nähtavale sulanud surnukehad kuulusid mehele ja naisele, kes jäid kadunuks 75 aastat tagasi.

Mont Blank on Euroopa ja Alpide kõrgeim mägi, mille kõrgus on 4810 meetrit.