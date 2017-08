Saksamaa tantsumuusika lipulaev Scooter, kes tekitas paari nädala eest rahvusvahelise skandaali Krimmis esinemisega – arutleti, kas Scooterit peaks üldse Eestisse lubama –, vihastas kolmapäeva hilisõhtul Tallinna lauluväljakul välja ka nii mõnegi Eesti fänni. Tõsi küll, sellega, et lasi end külma käes lõdiseval publikul pikalt oodata.

Juba 40 minutit ootamist külma käes ja lõikavas tuules ajas rahva pahuraks. „Oleks teadnud, et nii kaua tühjalt külmetada tuleb, poleks täna tulnudki,“ teatas üks 30. eluaastates mees laulukaare all. „Äkki nad on juba siin ja peame nad lavale karjuma?“ uuris üks vene keelt kõnelev neiu teiselt.

TUNTUD HEADUSES: Scooteri valgus- ja tulesõus ei pidanud fännid pettuma. (Alar Truu)

Aga publikut jagus, lauluväljakule tulnud inimeste hulga järgi näis, et muusikasõbrad bändi poliitikamaiguliste sündmustega siiski ei seo. Juba pool kümme oli väravate taga pikk järjekord. Kell kümme astus lavale eestlaste bänd Caater, kellele jäi täpselt tund, et rahva meeled enne Scooterit üles kütta.