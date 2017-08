Juba järgmisel nädalal on esimene september. Kooliteed alustavad või jätkavad ka paljud tuntud inimesed: näiteks „Rakett 69“ võitnud Karl Vilhelm Valter jätkab õpinguid Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Evelyn Sepp on teise aasta tudeng Mainori kõrgkoolis startup-ettevõtluse erialal. Samas on mõned senised õppijad otsustanud sel sügisel hinge tõmmata ja koolimaja ukse suletuks jätta: näiteks Ariadne läheb selle asemel youtuberist kallimaga Ameerikasse reisima ning Brigitte Susanne Hunt keskendub vahelduseks karjäärile.

Evelyn Sepp: „Vanus on ainult number passis!“

Teenindusmaja koja juhatuse liige Evelyn Sepp (45) jätkab sügisest õpinguid Mainori kõrgkoolis startup-ettevõtluse erialal, kuigi ta on juba praegugi väga haritud: ta on õppinud kutsekeskkoolis sekretär-referendiks, rahvusvahelises sotsiaalteaduste rakenduslikus kõrgkoolis Lex äriõigust, sotsiaalteaduse erakõrgkoolis Veritas ning Tartu ülikooli õigusinstituudis, kuid tundis, et soovib rohkem teada ettevõtluse kohta.

VIIENDAT KORDA KOOLIS: Evelyn Sepp jätkab ettevõtlusõpinguid Mainori kõrgkoolis ning soovitab soojalt ka kõigil teistel keskealistel mõnd eriala õppima minna. (Stanislav Moškov)

„Minu elu- ja töökogemus on pikalt seotud nn avaliku sektoriga. Mõistsin, et mind huvitab üha rohkem, kuidas äri ja ettevõtlus toimib, kuidas uusi väärtusi luuakse. Koolikeskkond pakub selleks mõningaid turvalisemaid õpivõimalusi.