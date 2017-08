Hanna-Britt Lümat, Kristina Pärtelpoeg ja Cecilia Carol Raag – just need neiud otsustasid keset päeva võtta ette jalgsiretke Tallinnast Pärnusse. „Olime kõik minu juures ja vaatasime filmi „Metsik“. Seal üks naine matkas 1600 kilomeetrit ja meil tuli kohe idee, et me võiks ka midagi sellist teha,“ räägib Kristina.

Tallinnast Pärnusse on Laagrist, kust tüdrukute retk algas, 115 kilomeetrit. Selle läbimiseks jalgsi kulub umbes 26-27 tundi ning nagu hiljem selgus, tuleb kokku 146 000 sammu.

„Ei pidanud kedagi veenma, me olime kohe kõik nõus. Me olemegi sellised, et kui kellelgi tuleb mingi idee, siis me oleme kohe nõus. No questions asked (ilma küsimusi esitamata – toim),“ naerab Kristina, kes on ühtlasi räppar Uku Aropi mänedžer.