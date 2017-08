Kunstnik Marta Vaarik ei ole rahul sellega, et ta peab pissima kükitades, samal ajal kui poisid saavad pissida püsti. Ärritust lisab see, et naised urineerivad tavaliselt siivsalt tualetis, samal ajal kui mehed lasevad, kuhu juhtub. Miks mitte näiteks pissida köögilaua taga kohvitassi, küsib Vaarik oma uue näituse maalidega Tallinna kultuuriklubis Pada.

„Kohvitassi sümboolika tuleneb ühest luuletusest ning luules sümboliseerib kohvitass argipäeva ja kusemine sinna kui kehast tulenevat happega söövitavat nüristavat tavalisust. Siin on meeleheitenooti,“ seletab kunstnik.

KUNSTNIK: Marta Vaarik näituse avamisel klubis Pada. (Jörgen Norkroos)

„Seega, kas ma tahan, et inimesed kuseksid kohvitassi? Kui see inimest avardab, kui ta tajub kükitamise narrust, argipäeva lörtsimise naudingut, siis minugi poolest, urineerige, täitke kõik tassid uriiniga!“