Täna õhtul annab Kihnu saarel oma viimase kontserdi 15 aastat tegutsenud ning Eesti rokkmuusika lipulaevaks tõusnud ansambel Tanel Padar & The Sun. Aegade jooksul on nopitud uhkelt auhindu, kuid omajagu on satutud ka skandaalidesse.

Juuni algul teatas ansambel The Sun, et neil on aeg areenilt lahkuda ja laiali minna. Tanel Padar teatas, et jätkab soolokarjääri. „Olen ratta peal, millelt tahaks maha saada,” ütles ta Eesti Ekspressile antud intervjuus. Padari sõnul tehti 15 aasta jooksul põhimõtteliselt samasugust muusikat, kuid nüüd, tipus olles – see ongi üks lõpetamise ajendeid.

SUITSUGA LAVAL: 2007. aastal püüdis Tanel Padar ööklubis Parlament pilke sellega, et tõmbas laval ühe suitsu teise järel, kuigi seaduse järgi ei tohtinuks ööklubis üldse suitsetada. (Teet Malsroos)

„See on kaua küpsenud otsus. Mõne aasta pikkune,“ seletas solist Tanel Padar Eesti Ekspressile. „Ega midagi kurba polegi öelda. Pigem on hea mõelda, et sai 15 aastat tehtud A-kategooria asja. Rõõmu on rohkem olnud kui muresid. Kuid progressi enam ei toimu. Ise aga tunnen, et tahaks progresseeruda,“