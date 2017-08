Tartu ülikooli stomatoloogiakliiniku juhataja Taavo Seedre ütles usutluses Tartu Postimehele, et kui inimesele on 30 eurot selline raha, et tal tuleb kas arsti vahetada või raviaeg edasi lükata, siis pole ka arstile teda vaja. Õhtuleht uuris inimestelt, kellele 30 eurot on „selline“ raha, et kuidas tohtri avaldusse suhtuda.

Hambatohter nendib, et need on inimesed, kes pärast hüvitise kasutamist enamikus tagasi ei tule. Kõlab karmilt, kuid ka Õhtulehega rääkinud Põlvamaa elanikud tõdevad, et selle pisku toel saab heal juhul ainult konsultatsiooni ja reaalse ravi saamiseks paljudel tõesti enam raha ei jagu.

KÕLAS HALVASTI: Helmi ja Raivo leiavad, et tohtri väljaöeldu oli karm, kuid paljud ei saa endale hambaravi lubada ning ravihüvitise toel tohtri juures käimine võib tõesti jääda viimaseks. (Aldo Luud)

Solvas mitte arst, vaid riik