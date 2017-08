„See veevoog peab ikka enne vähemaks jääma. Siin piirkonnas on vesi veel kahes kohas pahandust teinud. Teedes pole neis kohtades küll auku, kuid need on üle ujutatud,“ räägib ta.

Looduse kätetööd vaatama tulnud jahimees Margo ütleb, et vee võim on seda imetlusväärsem, et tee alt ei läinud läbi isegi mitte jõgi, vaid magistraalkraav.

„See kraav suundub Mädajõe poole, kus on ka praegu kõrge veetase. Vesi tuleb soo poolt, mis algab siitsamast metsatuka tagant. Siin pole kunagi üleujutust olnud, aga lakkamatu vihm on oma töö teinud ja soo upub,“ räägib ta.

Vana teetruupi, mis vee survele vastu ei pidanud, pole sügavas vetevoos näha ning tee taha on tekkinud suur veeväli, mis ulatub väikese künka otsas oleva elumaja aiani. Tekkinud paisjärvest langeb tee poole tugeva vooluga äsjatekkinud kosk.

Maanteeameti teatel suleti liikluseks ka lõik Toomasmäe–Suure-Veerksu riigiteest, mis on Mädajõe kõrge veetaseme tõttu vee all. Maanteeamet loodab teede taastamisega algust teha esmaspäeval. Kuid seda juhul, kui veetase on selleks ajaks alanenud.

VÕIMAS VOOG: Soo lähedale on tekkinud paisjärv ja väike kosk ning teed läbiv veevoog on kiire ja tugev. (Aldo Luud)

Kohalikud mehed tõdevad, et vett on soos küll ja enamgi ning esmaspäevaks ei pruugi vee hoog veel raugenud olla. Kõrge veetase on ka Võhandu jões, mis on piirkonna suurim ja asub teesse tekkinud august vaid nelja-viie kilomeetri kaugusel. Võhandu ja tee vahele jäävadki suured sood.

Maanteeamet hoiatab, et veel mõned kruusateed võivad olla raskemini läbitavad. Ka Räpina–Kahva maanteel oli neljapäeva õhtul näha teehöövleid.

„Lisaks sajule on tugeva tuule tõttu teedele murdunud ka puid. Rohkem on probleemseid lõike Räpina ning kohati ka Värska ja Koidula piirkonnas,“ lausus maanteeameti lõuna regiooni hooldeosakonna juhtivinsener Margus Leetberg.