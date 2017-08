Hispaania hiidnälkjad võtavad Eesti aedades ja metsades võimust: kuidas võõrliiki tõrjuda?

Kui kümme aastat tagasi oli Hispaania teetigu Eestis haruldus, siis tänaseks on see sirakas nälkjas vallutanud Eesti õued ning mekib head ja paremat ka metsades. Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Merike Linnamägi ütles TV3 "Suvistele seitsmestele", et Hispaanja hiidnälkjad on suured söödikud. Kui neid on palju, võivad nad köögiviljaaia puhtaks süüa.

Oranžikat värvi võõrliik on Eestisse toodud aianditaimedega ning seepärast esineb hiidnälkjaid kõige rohkem uuselamurajoonides.

