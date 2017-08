Rakvere politsei palus täna õhtul inimeste kaasabi, et leida 62aastast Mare. Kell 22.38 teatas politsei, et naine on leitud.

Politsei teatel on naine hetkel arstide hoole all.

Marega saadi enne kadumist viimati kontakti teisipäeval, 22. augustil, lähedased naist kodunt ei leidnud. Naine ei olnud lahkudes kaasa võtnud ei mobiiltelefoni ega dokumente.