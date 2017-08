Seoses hiljutise taskuraha andmise uuringuga tahtis TV3 uudistesaade teada, palju annavad igakuiselt taskuraha oma kolmele lapsele rahandusminister Toomas Tõniste ja peaminister Jüri Ratas.

Tulemused olid üllatavad - summad erinesid ligi kümnekordselt.

"Oleme üritanud leppida mingi summa kokku, mis iga kuu laps saab. Tegelikult on see, et seda summat ära ei kulutata, isegi ei taheta vastu võtta, sellepärast, et me koos läheme ostame, ja siis kui vahel on väljaminek, siis küsib niikuinii, et kuule, anna taskuraha...," jutustas rahandusminister Tõniste, kelle sõnul on tema üheksa-aastane poeg kõige usinam meeldetuletaja. "Tema saab iga kuu viiskümmend eurot oma arvele, oma pangakontole, ja ta juba eelmise kuu lõpul hakkab meelde tuletama, et "vaata, et sa ära ei unusta"," ütles Tõniste ja lisas, et nende peres on kahele vanemale lapsele pangas arve avatud. Tõniste peres premeeritakse last suuremate saavutuste puhul - näiteks kui laps saab võistlustel hea koha, või on tublisti trennis käinud või on õppetulemused head.