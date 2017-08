Eelmisel nädalal suri Kose vallas narkootikumide üledoosi tõttu kaks kolmekümnendates eluaastates meest, ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava Delfile.

Mis narkootikumide tegu oli, selgitab uurimine, kuid kohalikud kahtlustavad piirkonnas levivat fentanüüli. Läinud nädalal venna kaotanud naise sõnul on kiirabi väljakutsed üledoosi saanutele tihedad, kuid Kose vald „ei osale narkovastases võitluses“.

Kose abivallavanem Ott Valdma ütles Delfile, et vald on surmadest teadlik, probleemiga kursis, tunnetab probleemi tõsidust ning kuigi on tehtud ennetustegevust kõigis valla haridusasutustes, siis ligi 7000 elanikuga Kose vallas narkoteemaline info ei liigu. "On teatud ringkonnad, kus kellegi tuttavate tuttavad on asjaga seotud ning seetõttu ei julgeta sellest rääkida ja nii ei jõua info politseini," ütles Valdma.

